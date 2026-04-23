Força-tarefa entre polícias prende em Goiás homem suspeito de atirar em casal em Rio Preto

Com Marco Antonio dos Santos

Operação conjunta entre as polícias Civil,Militar, Federal e PM de Goiás prenderam nesta quinta-feira, 23, o aposentado Nilton Antônio de Morais, apontado como autor dos disparos contra um casal há exatamente uma semana, no bairro Vila Esplanada, em Rio Preto.

Contra ele, havia um mandado de prisão temporária expedido pela Vara do Júri de Rio Preto no dia 17 de abril.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o suspeito foi encontrado em Goiânia. Ele estaria em fuga para o estado do Tocantins.

"Estamos aliviados e respirando fundo. Porque até então, eu praticamente estava me desdobrando para cuidar deles (no HB), na questão de segurança", afirmou Rogério Castro, irmão de Aline. Ele explicou que, mesmo internados, a família temia pela segurança do casal.

"Diante da gravidade dos fatos, foi estabelecida uma rede integrada de troca de informações com o objetivo de localizar e prender o suspeito. Com base nas informações obtidas nesta data, 23, pela DEIC, apurou-se que o fugitivo estava na cidade de Goiânia/GO, havendo o compartilhamento dessas informações com a PM daquela localidade que possibilitou a sua localização e prisão", informou a Polícia Civil.

Nilton estava em posse de uma pistola, possivelmente utilizada no crime ocorrido em Rio Preto.

Ele é ex-padrasto de Aline Paula Pita Barbosa, que era casada com Marcelo Barbosa. No início da manhã da última quinta-feira, 16, o casal teve a residência invadida pelo homem, que estava armado com uma pistola 380 e atirou várias vezes.

Ferido na cabeça, Marcelo não resistiu e morreu nesta terça-feira, 21. Aline passou por cirurgias e segue internada no Hospital de Base.

O filho mais velho do casal, de 18 anos, testemunhou o crime e também esteve na mira do homem. A principal linha de investigação da Polícia Civil é vingança.

Nilton atribuiu ao casal uma denúncia de estupro de vulnerável que ensejou a condenação dele a 35 anos de prisão. Ele estava foragido desde junho do ano passado, quando a Justiça de Rio Preto expediu o mandado de prisão definitiva.

O caso é investigado pelo delegado Allan Athayde Soares.

Mais informações em breve.