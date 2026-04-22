Morre homem baleado com esposa na Vila Esplanada, em Rio Preto

Morreu nesta terça-feira, 21, no Hospital de Base de Rio Preto, Marcelo Barbosa, de 43 anos, o morador do bairro Vila Esplanada que foi baleado junto à esposa na última semana, dentro da própria residência. O homem apontado como autor do crime está foragido.

Segundo informações da Polícia Civil, o óbito foi informado pelo Hospital de Base e registrado em boletim de ocorrência às 19h29. Por se tratar de morte violenta, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto.

O velório está marcado para esta quarta, 22, das 8h às 14h, no cemitério São João Batista.

Marcelo deixa a esposa e dois filhos, um rapaz de 18 anos e a caçula de 10, que é autista e demanda suporte especializado.

Mãe critica impunidade

Em entrevista ao Diário na última semana, a mãe de Marcelo, Maria Helena Castro Barbosa, atribuiu a violência sofrida pela família à omissão da Justiça na prisão do homem de 64 anos apontado como autor dos disparos.

"Uma pessoa que estava foragida há um ano, condenada por crime de estupro, viveu livremente e fez o que quis. Os reféns somos nós, trabalhadores honestos, que ficamos trancados dentro de casa", lamentou.

A nora dela, Aline Paula Pita Barbosa, segue internada, sem previsão de alta médica.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que pediu a prisão do suspeito por homicídio.