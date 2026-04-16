VIOLÊNCIA

Homem invade casa, atira cinco vezes e deixa casal em estado grave em Rio Preto

Suspeita é que o autor do crime seja um ex-padrasto da mulher

por Joseane Teixeira
Publicado há 7 horasAtualizado há 7 horas
Crime foi na manhã desta quinta-feira, na Boa Vista (Colaboração/leitor)
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Crime foi na manhã desta quinta-feira, na Boa Vista (Colaboração/leitor)
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Duas pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira, 16, na Vila Esplanada, em Rio Preto. Os dois, um homem de 43 anos e uma mulher de 42, foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital de Base.

Segundo a polícia, por volta das 6h30, um homem armado invadiu uma casa na rua Victor Brito Bastos, onde mora o casal. O criminoso efetuou quatro tiros na mulher e um tiro na cabeça do homem.

A polícia já tem um suspeito. Ele seria um ex-padrasto da mulher e a motivação seria retaliação, em razão de uma denuncia contra ele por estupro.

O autor dos disparos não foi localizado.

Os filhos do casal, de 9 e 18 anos, estavam no imóvel no momento do crime. Eles foram levados para a casa de familiares.