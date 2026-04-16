VIOLÊNCIA
Homem invade casa, atira cinco vezes e deixa casal em estado grave em Rio Preto
Suspeita é que o autor do crime seja um ex-padrasto da mulher
por Joseane Teixeira
Publicado há 7 horasAtualizado há 7 horas
Duas pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira, 16, na Vila Esplanada, em Rio Preto. Os dois, um homem de 43 anos e uma mulher de 42, foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital de Base.
Segundo a polícia, por volta das 6h30, um homem armado invadiu uma casa na rua Victor Brito Bastos, onde mora o casal. O criminoso efetuou quatro tiros na mulher e um tiro na cabeça do homem.
A polícia já tem um suspeito. Ele seria um ex-padrasto da mulher e a motivação seria retaliação, em razão de uma denuncia contra ele por estupro.
O autor dos disparos não foi localizado.
Os filhos do casal, de 9 e 18 anos, estavam no imóvel no momento do crime. Eles foram levados para a casa de familiares.