Suspeito de atirar em casal em Rio Preto foi condenado a 35 anos por estupro de vulnerável

O homem de 64 anos apontado como autor dos disparos contra um casal na manhã desta quinta-feira, 16, no bairro Vila Esplanada, foi condenado a 35 anos de prisão por estupro de vulnerável – quando a conjunção carnal ou ato libidinoso é praticado contra menor de 14 anos. Embora tenha respondido ao processo (de 2021) em liberdade, ele teve a prisão decretada em junho de 2025, sendo considerado, desde então, foragido da Justiça.

De acordo com informações do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), a prisão é definitiva, decorrente de condenação transitada em julgado.

Desde que tomaram conhecimento do crime, policiais militares do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep) e policiais civis da Delegacia de Homicídios, trabalham em buscas pelo suspeito, que fugiu de moto.

A principal linha de investigação é que o crime foi motivado por vingança. O suspeito, que é ex-padrasto da mulher de 42 baleada, atribui ao casal a denúncia de estupro feita contra ele.

Além da condenação a 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, a Justiça de Rio Preto determinou ainda que o réu indenize a vítima em três salários-mínimos (o equivalente a R$ 4.863).

O crime

Segundo informações mais atualizadas, o homem chegou à casa da família, na rua Victor Brito Bastos, por volta das 6h30 e foi recebido pelo pelo ex-genro, de 43 anos.

O filho do casal, um jovem de 18 anos, contou à polícia que seu pai aparentava estar tranquilo, porém o autor já estava empunhando uma pistola. “De forma repentina, o investigado passou a efetuar disparos, atingindo inicialmente seu pai, que foi alvejado na região da cabeça, quando se encontrava na garagem da residência. Em seguida, o autor passou a atirar contra sua mãe, atingindo-a no braço e no peito, sendo que um dos disparos teria transfixado o corpo da vítima, ocasião em que esta tentava se refugiar no banheiro do imóvel”, consta em trecho do boletim de ocorrência.

O jovem acrescentou que, após atirar no casal, o criminoso também tentou matá-lo, mas ele conseguiu se abrigar no quarto. Um disparo atingiu a parede do cômodo.

A irmã dele, que tem 10 anos e é autista, não foi ferida, mas viu o pai agonizando na garagem.

O primogênito do casal confirmou em depoimento a hipótese de vingança do ex-padrasto contra os pais por acreditar que eles o teriam denunciado por estupro contra uma menor do núcleo familiar.

Após o depoimento do rapaz, o delegado Matheus Henrique Costa decidiu o incluir como vítima de tentativa de homicídio.

Embora atingida por quatro disparos, a mulher foi socorrida consciente para o Hospital de Base, onde passou por cirurgia. Já o estado de saúde do homem é considerado gravíssimo.