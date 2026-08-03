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BRUTALIDADE

Preso por esquartejar mulher em Rio Preto é réu por violência doméstica

Açougueiro de 29 anos foi denunciado pelo MP por agredir a ex e descumprir medidas protetivas; nesta sexta, 31, ele foi preso por matar outra mulher

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 03/08/2026 às 09:41Atualizado em 03/08/2026 às 10:33
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Marciel Dias dos Santos foi preso no sábado, 1º de agosto (Reprodução)
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Marciel Dias dos Santos foi preso no sábado, 1º de agosto (Reprodução)
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O açougueiro de 29 anos preso na noite de sexta-feira, 31, suspeito de matar e esquartejar uma mulher em Rio Preto é réu na Justiça por violência doméstica e e descumprimento de medidas protetivas contra a ex-companheira. O caso teve início em março de 2025, no bairro Parque da Cidadania. Ele foi denunciado pelo Ministério Público e a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aceitou a denúncia.

Marciel Dias dos Santos foi preso na noite de sexta suspeito de assassinato e esquartejamento, no Estoril. Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança mostram ele levando mochilas e sacos em que estariam partes do corpo da vítima para lixeiras do bairro. O crime teria ocorrido na casa em que ele mora e o rapaz chegou a pintar paredes para tentar camuflar o sangue da vítima - que ainda não foi identificada.

Violência

No caso da violência doméstica, segundo o MP, a vítima é uma mulher de 37 anos, que foi agredida com socos, chutes e mordidas durante uma discussão. Ela também teria sido impedida de acessar a própria residência após o agressor colocar um cadeado no portão do imóvel.

Diante da situação, a Justiça determinou medidas protetivas, como o afastamento do investigado do lar, proibição de aproximação e de contato, além da obrigatoriedade de acompanhamento psicossocial.

Ainda de acordo com o processo, o homem não cumpriu as determinações judiciais. Ele deixou de comparecer aos atendimentos obrigatórios e não foi localizado para prestar esclarecimentos. Tentativas de citação no endereço informado foram frustradas, e o paradeiro era considerado desconhecido.

Outros casos

Além disso, o investigado também responde a um processo criminal no Tribunal de Justiça da Bahia, na comarca de Pindobaçu, por tentativa de homicídio.