Polícia Civil prende autor de esquartejamento em Rio Preto

A Polícia Civil de Rio Preto prendeu na noite de sexta-feira, 31, um homem de 29 anos suspeito de esquartejar uma mulher, cujo corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira, 27, no bairro Jardim Estoril, em lixeiras. O homem preso é Marciel Santos, que morava no mesmo bairro, a poucos metros do local onde o corpo foi abandonado. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com a investigação, da Delegacia de Homicídios, a identidade do suspeito foi obtida por meio de câmeras de monitoramento, que registraram o momento em que ele abandona partes do corpo em duas lixeiras ao lado de um estabelecimento comercial que fornece marmitas.

Ainda segundo da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), de Rio Preto, o homem foi detido quando chegava do trabalho, no início da noite, em sua residência. Em depoimento preliminar, ele afirmou que conheceu a vítima em uma praça localizada a cerca de 100 metros de sua casa.

Ainda conforme descrição, depois de matar a vítima, o homem teria levado o corpo em uma mochila, de casa até a lixeira. A mochila foi encontrada na residência.

Após a prisão, peritos foram acionados para realizar levantamentos no imóvel onde a mulher teria sido morta e, posteriormente, esquartejada. Os trabalhos incluíram o uso de luz forense para identificar vestígios de sangue no local.

O suspeito trabalhava como auxiliar de cozinha em uma rotisseria na região da avenida Murchid Homsi e também já atuou como açougueiro. Ele possui antecedentes criminais e já foi alvo de medida protetiva solicitada pela ex-mulher em um caso de violência doméstica.