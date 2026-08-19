Família de Amanda faz 'vaquinha' para custear velório

Após receberem a confirmação de que a mulher esquartejada no bairro Parque Estoril é Amanda da Silva, de 30 anos, familiares estão se mobilizando para arrecadar doações para custeio do velório, que deve ser realizado em Barretos, onde está boa parte da família.

A campanha é organizada por Karim Souza da Silva, prima de Amanda e com quem ela vivia no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto.

Karim também mantém a guarda afetiva dos três filhos de Amanda (dois meninos e uma menina com idades entre 4 e 7 anos).

"Nesse momento de dor sua família precisa da nossa união e solidariedade para realizar seu enterro com dignidade. Toda ajuda, de qualquer valor, será de grande importância", consta no cartaz de divulgação.

A reportagem procurou Karim, que confirmou a necessidade da campanha solidária.

A chave pix é 303.179.778-73 (CPF).