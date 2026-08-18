Mulher esquartejada em Rio Preto é identificada

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou nesta segunda-feira, 17, quem é a mulher morta e esquartejada pelo açougueiro Marciel Dias dos Santos, em Rio Preto.

Trata-se de Amanda da Silva, de 30 anos, natural de Jandira / SP. O documento de identificação dela (RG) foi registrado em Barretos, no estado de São Paulo.

Segundo o apurado pela reportagem, o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) chegou à identidade da vítima após exame necropapiloscópico, elaborado pelo Laboratório de Necropapiloscopia do Serviço Automático de Impressões Digitais.

O Diário identificou ainda um processo movido em 2016 pela mãe dela na comarca de Barretos, em que, por meio de atuação da Defensoria Pública, pleiteou internação involuntária para a filha.

Consta nos autos que Amanda fazia uso problemático de drogas e álcool desde os 13 anos de idade, tendo sido diagnosticada com transtornos mentais e comportamentais, tornando-se agressiva. Na ocasião, a Justiça determinou a internação da paciente em instituição particular custeada pela Prefeitura de Barretos.

Toda identificação papiloscópica de pessoa ou cadáver é atribuição do IIRGD, e não do Instituto de Criminalística (IC) e/ou Instituto Médico-Legal (IML).

"A identificação representa um avanço importante para o esclarecimento integral do crime, permitindo à Polícia Civil aprofundar a reconstrução dos últimos momentos da vítima, seus vínculos e a dinâmica dos fatos", informou a Polícia Civil.