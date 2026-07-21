Arma usada no assassinato de motorista de aplicativo é apreendida em meio a brinquedos em Rio Preto

A Polícia Civil de Rio Preto apreendeu, nesta segunda-feira, 20, a arma utilizada no assassinato do motorista de aplicativo Wilsiano Soares Novais Teixeira. O crime foi no dia 11 de junho, na região do bairro Nova Esperança, e os dois autores foram identificados e detidos. A responsável pela casa em que a arma foi localizada foi presa em flagrante.

Segundo a polícia, por meio de investigação da 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios (DH), os policiais identificaram que o revólver poderia estar escondido em uma residência localizada no bairro Solo Sagrado. Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca domiciliar, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A ordem judicial foi cumprida e a equipe localizou no imóvel um revólver calibre .38 municiado com cinco cartuchos intactos. "A arma estava armazenada junto a brinquedos, em um ambiente onde havia uma criança de apenas quatro anos, que poderia ter acesso ao armamento, expondo-a a grave risco", afirmou a polícia em nota.

A moradora da residência, K.K.F.J., de 22 anos, foi presa em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela na guarda de arma de fogo.

O revólver apreendido será submetido a exames periciais, que poderão confirmar sua utilização no homicídio investigado.