Polícia prende segundo suspeito de participar de assassinato de motorista

A Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto prendeu, no início da noite desta terça-feira, 7, o homem apontado como o segundo participante do assassinato do motorista por aplicativo Wilsiano Soares Novais Teixeira, de 43 anos. Wilsiano foi morto com um tiro na cabeça em 11 de junho de 2026, no bairro Nova Esperança, zona norte da cidade.

Segundo a investigação, o homem e um adolescente de 17 anos solicitaram um carro por aplicativo com destino ao Nova Esperança. Ao final da corrida, um dos passageiros, aparentemente o adolescente, teria disparado contra Wilsiano. O tiro atingiu as costas da vítima, que perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste.

Câmeras de segurança de imóveis próximos registraram a fuga dos suspeitos pela janela do carro logo após o disparo.

O adolescente de 17 anos foi apreendido horas depois e confessou a autoria do crime. O outro envolvido, maior de idade, aparecia nas imagens segurando a arma e estava foragido.

O delegado Roberval Macedo, responsável pela Delegacia de Homicídios, informou que o suspeito teria retornado à casa da família, cuja residência não era monitorada pela Deic. Ao ser abordado pelos policiais civis, ele não tentou reagir nem fugir.

De acordo com o delegado, o suspeito admitiu ter estado no local do crime, mas negou que houvesse premeditação. “Ele fala que estava junto lá mesmo, mas disse que não foi planejado”, disse.

Sobre a motivação do homicídio, o delegado relatou que o suspeito mencionou um desentendimento relacionado ao pagamento da corrida por aplicativo. “É a história do troco no Uber, mas ainda não deu detalhes, que vamos tentar esclarecer por meio de depoimento”, afirmou.

Após o interrogatório, homem será encaminhado à carceragem da Deic.