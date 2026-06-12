Deic identifica suspeitos de homicídio contra motorista de app em Rio Preto

A 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Rio Preto informou ter identificado a dupla suspeita de matar o motorista de aplicativo Wilsiano Soares Novais Teixeira, de 43 anos, na tarde desta quinta-feira, 11, no bairro Nova Esperança. Tratam-se de um adolescente e de um homem.

Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos acionaram a vítima para uma corrida e, chegando ao destino, na rua Natália de Almeida, surpreenderam Wilsiano com um tiro atrás da cabeça. Ferido, o motorista perde o controle da direção e bate o BYD Dolphin em um poste.

Câmeras de monitoramento mostram que a dupla foge pela janela traseira do carro - possivelmente porque a porta está travada. As imagens mostram claramente que pelo menos um deles está armado com uma pistola.

Ainda de acordo com a delegacia especializada, a identificação dos suspeitos foi possível após trabalho investigativo desenvolvido desde os primeiros minutos do crime, envolvendo apoio da Polícia Militar, análise de imagens, coleta de depoimentos, levantamentos de campo e ações de inteligência policial.

"Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a equipe da Delegacia de Homicídios conseguiu esclarecer importantes circunstâncias dos fatos e individualizar a participação dos envolvidos", informou.

As equipes da Polícia Civil e 9º Baep permanecem em buscas, visando a prisão em flagrante dos alvos.