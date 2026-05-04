Prefeitura de Rio Preto confirma Rodrigo Casanova na Secretaria de Governo

Com o pedido de Anderson Branco de retornar para o mandato de vereador, Rodrigo Casanova assume a secretaria de Governo de Rio Preto, segundo a Prefeitura.

Rio-pretense, Casanova iniciou sua formação em Direito pela FMU, em São Paulo, concluindo o bacharelado pela UNORP, em Rio Preto. É pós-graduado em Direito Processual Civil pela FADISP (Arruda Alvim) e técnico em Contabilidade pela Faculdade Dom Pedro, em Rio Preto.

Na vida pública, exerceu a função de Chefe de Gabinete do Vereador Anderson Branco na Câmara Municipal de Rio Preto por quase três mandatos. Atualmente, ocupa o cargo de Assessor de Secretaria na Secretaria Municipal de Governo.

Casado, ele é pai de duas filhas. “Assumo com respeito ao trabalho já realizado e com o compromisso de manter e fortalecer a boa relação construída até aqui, sempre com diálogo com a Câmara de Vereadores e organizações, com responsabilidade e foco nos resultados para a cidade”, destaca Casanova.