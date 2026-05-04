Branco deve retornar à Câmara em meio à polêmica sobre convênio milionário

O secretário de Governo de Rio Preto, Anderson Branco (PP), deve retornar à Câmara para participar da sessão nesta terça-feira, 5. A exoneração de Branco deve ser oficializada pelo governo do Coronel Fábio Candido (PL) ainda nesta segunda-feira, 4. Branco já avisou colegas do Legislativo sobre a mudança, ainda não confirmada pelo governo. Branco não respondeu sobre a mudança.

Vereador licenciado, Branco deve retornar em meio à polêmica sobre convênio firmado com a Santa Casa, de Casa Branca, para a realização de mutirão de exames. O convênio, no valor de R$ 11,9 milhões, foi assinado no último dia 17 pelo secretário de Saúde de Rio Preto, Rubem Bottas. O mutirão previa 62,9 mil exames com uso de seis carretas, que seriam locadas pela Santa Casa de Branca, município que fica a cerca de 300 quilômetros de Rio Preto.

A contratação, sem licitação ou chamamento público, abriu uma nova crise no governo. Na Câmara, a oposição emplacou a abertura de uma CPI, viabilizada por assinatura de vereadores da base do governo. Confirmada sua ida à Câmara, o suplente Marcelo Renato (Novo) deixa a Casa. Branco, a rigor, poderia participar da CPI, que será definida por sorteio na sessão de terça.

Em paralelo, um grupo de vereadores de oposição pediu apuração no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério da Saúde.

(Com Maria Elena Covre)