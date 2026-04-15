Pedido da 'CPI do Estacionamento' ainda tem metade das assinaturas exigidas por lei

A menos de 24 horas do prazo máximo para conseguir ser formalizado na Câmara, o requerimento que pede abertura de CPI para investigar a exploração de uma área pública na Cidade da Criança como estacionamento possui apenas quatro adesões. São necessárias no mínimo oito assinaturas para garantir que a CPI seja criada na Câmara. O local foi utilizado no dia 7 de abril, quando ocorreu o show da banda Guns N' Roses no Recinto de Exposição.

O requerimento foi protocolado pelo vereador Renato Pupo (Avante) às 11h10 de terça-feira, 14. O documento foi subscrito pelos vereadores João Paulo Rillo (PT), Alexandre Montenegro (PL) e Pedro Roberto (Republicanos). O prazo termina às 11h10 desta quinta-feira, 16. O prazo de 48 horas para que o requerimento seja subscrito está previsto no Regimento Interno da Câmara. Segundo o Regimento, decorrido o prazo não será admitida aposição de assinaturas ao requerimento.​

O pedido é de abertura de comissão de inquérito para apurar a autorização concedida pelo então secretário de Esportes, Klebinho Kizumba, para a exploração do local. Segundo a autorização, o recurso obtido com os veículos estacionados iria para uma entidade que tem sede em Guaraci, a cerca de 70 quilômetros de Rio Preto.

Na semana passada, a Prefeitura afirmou que uma lei de 2011 amparava esse tipo de autorização. No entanto, Kizumba foi exonerado do cargo de secretário na sexta, 10. Pagamentos em Pix, no valor de R$ 100, foram para a conta do secretário de Finanças da Câmara, José Luís Pereira, que também foi exonerado do cargo. Com a saída do governo, Kizumba retorna à Câmara. Ele foi eleito vereador em 2024 pelo PL.

O Ministério Público abriu apuração sobre a autorização e pediu informações à Prefeitura e à Câmara.