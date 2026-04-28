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RESPOSTA

'Não precisa de licitação', afirma Bottas sobre convênio milionário com hospital de Casa Branca

Secretário de Saúde de Rio Preto passa por sabatina na Câmara nesta terça-feira, 28

por Vinícius Marques
Publicado há 1 horaAtualizado há 1 hora
Secretário de Saúde de Rio Preto, Rubem Bottas (Divulgação/Câmara de Rio Preto)
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Secretário de Saúde de Rio Preto, Rubem Bottas (Divulgação/Câmara de Rio Preto)
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O secretário de Saúde de Rio Preto, Rubem Bottas, afirmou nesta terça-feira, 28, em entrevista coletiva na Câmara que não havia necessidade de abrir uma licitação ou chamamento público para contratar instituição para mutirão de exames.

A Santa Casa de Casa Branca irá realizar o mutirão com 62,9 mil exames após ser contratada pela Secretaria de Saúde por R$ 11,9 milhões. Desse valor já foram pagos R$ 4,7 milhões.

Rubem Bottas também disse que foi procurado pela entidade e recebeu uma proposta sem especificar uma data. Ele afirmou que as tratativas para tentar criar um mutirão de exames para zerar a fila no município começaram no ano passado, há mais de um ano.

Também disse que acompanhou o desenrolar da intervenção pela qual passou a Santa Casa e negou qualquer tipo de irregularidade.

Bottas será sabatinado pelos vereadores nesta terça, 28.