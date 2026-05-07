Governo do Coronel troca secretário interino da Saúde
Secretário de Planejamento, Mauro Alves dos Santos Junior substitui Frederico Duarte e será o responsável pela pasta após licença de Rubem Bottas em meio ao rompimento de contrato com hospital de Casa Branca
O secretário de Planejamento, Mauro Alves dos Santos Junior, vai responder interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Rio Preto nesta quinta-feira, 7.
A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 41.318. A designação ocorre durante o período de afastamento sem remuneração do secretário municipal de Saúde, Rubem Bottas.
O documento também revoga a Portaria nº 41.313, de 4 de maio de 2026, que havia designado interinamente o secretário municipal de Administração, Frederico Duarte, para responder pela pasta da Saúde.
Dessa forma, Frederico Duarte passa a dedicar-se integralmente à sindicância instaurada pelo prefeito Coronel Fábio Candido para apuração do contrato firmado com a Santa Casa de Casa Branca.