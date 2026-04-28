'Fui procurado pela entidade', diz Kizumba sobre uso da Cidade da Criança como estacionamento

O vereador Klebinho Kizumba (PL) afirmou em entrevista ao Diário, nesta terça-feira, 28, que ele foi procurado pela entidade de Guaraci para assinar a autorização de uso de área como estacionamento na Cidade da Criança, no último dia 7 de abril, quando foi realizado o show da banda Guns N' Roses, no Recinto de Exposições.

Kizumba era secretário de Esportes e foi exonerado após essa autorização. Ele disse que vai responder os questionamentos do Ministério Público, que abriu um inquérito para investigar o caso e marcou depoimento dele para o dia 6 de maio.

O caso

Durante o show do Guns N' Roses, a Cidade da Criança, que fica praticamente ao lado do Recinto de Exposições, virou estacionamento. O acesso ao local foi demarcado com cones e ganhou uma faixa gigante escrita estacionamento. O preço cobrado para colocar o veículo no parque público era R$ 100.

O controle de quem entrava e saía, mais a cobrança, era feito pela mulher de José Luís Pereira, que ocupava o cargo comissionado de secretário de finanças e orçamento da Câmara de Rio Preto. Egídio Roberto Antunes, que indicava as vagas ao motorista com uma lanterna, é assessor de gabinete do vereador Bruno Marinho (PRD).

O pagamento por meio de Pix feito por pelo menos dois condutores que utilizaram o local para deixar seus carros foi para a conta do secretário de finanças do Legislativo, que já declarou em depoimento à polícia em março do ano passado atuar como motorista do vice-prefeito de Rio Preto, Fábio Marcondes (PL), nas horas em que não dá expediente na Câmara.

Ele também deixou o cargo após a divulgação do caso.

Kizumba autorizou o uso do espaço à entidade filantrópica Associação Guasomafe "para fins de organização e funcionamento de estacionamento durante a realização do evento". A Guasomafe é da cidade de Guaraci, região administrativa de Barretos.