Em Barretos, ministro da Saúde fala sobre suspensão de produtos da Ypê

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, subiu o tom contra quem divulga o que ele chamou de informações mentirosas em relação à suspensão de fabricação, comercialização e distribuição de produtos da Química Amparo, dona da marca Ypê. As declarações foram dadas durante a visita ao Hospital de Amor de Barretos, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu quero aqui chamar a responsabilidade dessas pessoas. Muitas vezes a pessoa faz um vídeo, esquecendo que crianças assistem aquele vídeo, que pessoas podem assistir esse vídeo e não ter o discernimento de que aquilo lá é uma coisa irreal. Quando a pessoa vai lá, pega um frasco de detergente, está tomando detergente, a gente nem sabe o que tem lá dentro. Isso, às vezes, faz com que as crianças achem que podem fazer a mesma coisa. Então, parem de ser irresponsáveis quando se fala em saúde", disse o ministro.

A suspensão dos produtos teve origem em uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo, no interior paulista. Segundo a agência, foram identificadas 76 irregularidades no processo produtivo da Química Amparo, fabricante da Ypê.



Entre os problemas apontados estão falhas no sistema de garantia da qualidade e no controle microbiológico, incluindo a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos.

Segundo o ministro, a decisão da Anvisa de manter a suspensão mostra que a instituição tem o lado da saúde das famílias brasileiras. "A Anvisa está sendo extremamente responsável pela decisão que ela tomou hoje. É uma bactéria que tem riscos. Eu sou médico infectologista. Muitas vezes, como médico infectologista, a gente enfrentou infecções hospitalares com essa bactéria resistente a antibióticos. A bactéria tem capacidade de gerar resistência, que pode gerar problemas sérios."

Os próximos passos, segundo ele, é a empresa apresentar para a Anvisa um plano detalhado sobre o recolhimento desses produtos. "Se você comprovar em laboratório indicado pela Anvisa que aquele sublote não está infectado, pode apresentar isso para a Anvisa, pode eventualmente ter uma liberação daquele sublote."

Decisão

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a suspensão à fabricação, comercialização e distribuição de produtos da Química Amparo, dona da marca Ypê.

Contudo, foi retirado o efeito suspensivo especificamente sobre a medida de recolhimento imediato dos lotes de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com final 1.

De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, as medidas adotadas pela empresa "foram insuficientes", e mencionou, durante reunião realizada nesta sexta-feira, 15, que "há um histórico recorrente de contaminação microbiológica".

O colegiado da Anvisa defendeu, ainda, que os riscos sanitários identificados pela fiscalização ainda não foram superados.