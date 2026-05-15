Presidente Lula visita o Hospital de Amor em Barretos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a Barretos para visita ao Hospital de Amor (HA) nesta sexta-feira, 15.

Antes de entrar no hospital, o presidente contou sobre quando o Henrique Prata, presidente do hospital, lhe presenteou com um cavalo. "Eu falei: o Prata, eu não tenho onde colocar. Eu tenho uma terrinha ´lá em São Bernardo, toda estreita, que se colocar o cavalo lá dentro o rabo fica de um lado e a cabeça do outro, ou seja, não cabe dentro do terreno", afirmou o presidente.

Lula também testou veículo com acessibilidade para deficientes físicos. Com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sentado em cadeira da van, o presidente acionou o equipamento que abaixa e eleva o banco para facilitar o embarque e o desembarque. Segundo Lula, o Ministério da Saúde vai distribuir 3,3 mil veículos desse tipo, entre ônibus e vans, para cidades do Brasil.

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Segundo o governo, na visita, será anunciada a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD). O intuito é acelerar o acesso de pacientes oncológicos a terapias e procedimentos de alta complexidade, além de ampliar a capacidade da instituição em combinar inovação médica, escala assistencial e eficiência de custos.

Além disso, o presidente e o ministro anunciam pacote de medidas para garantir atendimento oncológico gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes.

Dentre os anúncios, está a implementação de uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública, acelerando o acesso de pacientes a terapias e procedimentos de alta complexidade.

Também serão anunciadas a entrega de novos aceleradores lineares e de veículos para o transporte de pacientes até os locais de tratamento, por meio do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde.

Segundo o governo, o Ministério da Saúde vai repassar R$ 129 milhões para o Hospital de Amor e formalizar um Termo de Execução Descentralizada (TED) com o Ministério das Comunicações para criação da Rede Saúde Brasil de Cibersegurança. A iniciativa prevê uma solução integrada de alta capacidade entre o Hospital de Amor, em Barretos (SP), e a unidade localizada em Porto Velho (RO), onde inicialmente serão realizadas cirurgias robóticas colorretais, ginecológicas e urológicas.

Com investimento preliminar de R$ 2 milhões e vigência de 30 meses, a infraestrutura contempla requisitos técnicos compatíveis com esse tipo de serviço para aplicações críticas em saúde, que exigem comunicação em tempo real, transmissão segura de dados e elevada confiabilidade operacional.

Exames

Lula afirmou que o governo federal vai ampliar o acesso da população a exames especializados pelo Sistema Único de Saúde. Segundo ele, a proposta é garantir que pacientes tenham acesso a exames como tomografia, ressonância magnética e radioterapia em diferentes regiões do Brasil, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos e, muitas vezes, inviáveis.

“O objetivo é garantir ao povo mais humilde o direito aos mesmos exames que qualquer presidente da República faz em qualquer lugar do mundo”, afirmou.

O presidente destacou que o governo já iniciou a entrega de veículos, como vans e ônibus, para facilitar o transporte de pacientes que dependem do SUS. A medida busca minimizar dificuldades enfrentadas por pessoas que precisam se deslocar para realizar exames e tratamentos.

O presidente ressaltou ainda a importância do SUS, especialmente durante a pandemia de COVID-19. Segundo ele, o sistema foi fundamental para evitar um número ainda maior de mortes no país. “Se não fosse o SUS, o Brasil teria perdido o dobro de pessoas”, disse, ao lembrar as mais de 700 mil mortes registradas no período.

Elogios

Durante a visita, Lula fez elogios ao médico e fundador do hospital, Henrique Prata, destacando sua dedicação ao atendimento gratuito e à ampliação da estrutura hospitalar ao longo dos anos.

Ele relembrou visitas anteriores à instituição e afirmou que o trabalho desenvolvido em Barretos é exemplo de compromisso com a saúde pública.

A agenda incluiu apresentação de resultados e indicadores do hospital, além de visita às instalações. O presidente afirmou que os avanços obtidos na unidade demonstram que é possível oferecer atendimento de qualidade à população por meio de políticas públicas e parcerias.

Por fim, Lula defendeu a ampliação de investimentos na saúde e disse que governar exige “fazer escolhas”, priorizando ações que atendam principalmente a população mais vulnerável.