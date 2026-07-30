Autor de roubo é identificado e preso pela Polícia Civil em Rio Preto

A Polícia Civil identificou e prendeu o homem suspeito de roubo e agressão contra uma mulher na madrugada de domingo, 26, em Rio Preto. A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic/Deinter 5.

Segundo a corporação, assim que tomou conhecimento do crime, cometido na avenida Alberto Andaló, a equipe iniciou uma série de diligências para esclarecer o caso. Os trabalhos incluíram análise de imagens de câmeras de monitoramento, levantamento de informações e outras técnicas.

De acordo com a Polícia Civil, o conjunto de provas apontou o envolvimento nos crimes de um homem de 32 anos, que não teve sua identidade divulgada.

Entre os elementos reunidos pelos investigadores estão imagens de câmeras de monitoramento, reconhecimento pessoal realizado pela vítima e a localização de objeto relacionado ao delito. Com base nessas evidências, o suspeito foi formalmente indiciado.

Diante da gravidade dos fatos, da violência empregada e das provas encontradas durante a investigação policial, a autoridade policial buscou a prisão preventiva do investigado. Conforme a Polícia Civil, a medida busca proteger a vítima, aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.