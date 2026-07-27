Mulher é agredida e assaltada na avenida Alberto Andaló, em Rio Preto

Uma mulher de 48 anos foi vítima de roubo seguido de agressão na madrugada deste domingo 26, na região central de Rio Preto.

De acordo com boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2h30, nas proximidades de um bar localizado na avenida Alberto Andaló. A vítima havia deixado o estabelecimento e caminhava até o local onde seu carro estava estacionado, em uma rua próxima, quando foi surpreendida por um homem.

Segundo o registro policial, o suspeito abordou a vítima no momento em que ela entrava no veículo. Ele colocou a mão sobre a boca da mulher e a agrediu com socos na cabeça e nas costelas.

Ainda conforme o relato, a vítima tentou acionar a buzina para pedir socorro, mas o agressor intensificou as agressões, a puxou para fora do carro e a arremessou na calçada, causando escoriações nos joelhos.

Após as agressões, o criminoso roubou a bolsa de luxo da vítima, de uma marca famosa, e fugiu correndo. Dentro da bolsa, estavam um celular, documentos pessoais, cartões bancários e óculos.

A mulher procurou atendimento médico devido a dores na região das costelas. O caso foi registrado como roubo e encaminhado para investigação. Até o momento, ninguém foi preso.