Prefeitura de Mendonça pede informações à Cetesb e mantém prainha aberta

A Prefeitura de Mendonça entrou em contato com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para levantar informações sobre o sistema Monitora Tietê. A ferramenta apontou que a prainha da cidade, e também a de Sales e a de Ubarana, estão impróprias para banho.

Segundo o município, a prainha permanece aberta ao público e funcionando normalmente. "Até o momento, (a prefeitura) não recebeu qualquer notificação oficial da Cetesb sobre eventual alteração na classificação da balneabilidade do local", afirmou em nota enviada ao Diário.

Ainda segundo a prefeitura, nos últimos anos, a Prainha Municipal de Mendonça "apresentou resultados satisfatórios nos monitoramentos de balneabilidade realizados pela Cetesb, consolidando-se como um dos principais pontos turísticos e de lazer da região".

Por fim, o município disse que seguirá acompanhando o caso junto e manterá a população informada sobre qualquer manifestação oficial do órgão.

Monitoramento

Conforme o Diário mostrou, o Monitora Tietê, mantido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), utiliza imagens de satélite de alta resolução e inteligência artificial, para monitorar o rio. A ferramenta aponta que as prainhas de Mendonça, Sales e Ubarana registram “nata verde”, formada pela concentração de matéria orgânica, normalmente associada à presença de esgoto.

De acordo com a Cetesb, o painel é atualizado toda sexta-feira. Na última semana, a situação das prainhas da região era a mesma.

A classificação de imprópria, segundo a Companhia, indica que a qualidade da água está comprometida, aumentando o risco de contaminação para os banhistas e tornando desaconselhável o uso da praia para banho.

“Além das altas concentrações de bactérias fecais, uma praia também pode ser classificada como Imprópria em outras situações que desaconselham o contato direto com a água. Entre essas situações estão: a presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, a ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água”, consta no site.

Das oito prainhas acompanhadas pelo sistema Monitora Tietê, apenas duas estão classificadas como próprias: Anhembi e Botucatu / Rio Bonito.

Confira a nota da Prefeitura de Mendonça na íntegra:

A Prefeitura de Mendonça informa que a Prainha Municipal permanece aberta ao público e que, até o momento, não recebeu qualquer notificação oficial da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) sobre eventual alteração na classificação da balneabilidade do local.

A Administração Municipal tomou conhecimento da matéria publicada pelo Diário da Região, no último dia 29 de julho, com o título "Três prainhas do Tietê estão impróprias para banho, diz Cetesb", na qual a Prainha de Mendonça é mencionada com base em informações atribuídas ao sistema de monitoramento da Companhia.

Diante da divulgação da reportagem, a Prefeitura entrou imediatamente em contato com a equipe regional da CETESB, em São José do Rio Preto, para solicitar esclarecimentos. Na ocasião, foi orientada a entrar em contato com o setor responsável pelo monitoramento das águas interiores da Companhia. Até o presente momento, o Município não recebeu qualquer comunicação oficial confirmando a informação mencionada na matéria.

Nos últimos anos, a Prainha Municipal de Mendonça apresentou resultados satisfatórios nos monitoramentos de balneabilidade realizados pela CETESB, consolidando-se como um dos principais pontos turísticos e de lazer da região.

A Prefeitura de Mendonça seguirá acompanhando o caso junto à CETESB e manterá a população informada sobre qualquer manifestação oficial do órgão. Enquanto isso, a Prainha Municipal permanece aberta ao público e funcionando normalmente.