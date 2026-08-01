Prainha de Mendonça é reclassificada e apontada como adequada para banho

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), por meio do sistema Monitora Tietê, reclassificou a prainha de Mendonça. O local, segundo a ferramenta, está com qualidade de água adequada. De acordo com a Cetesb, o painel é atualizado toda sexta-feira.

Nesta semana, a ferramenta apontou que a prainha da cidade, e também a de Sales e a de Ubarana, estavam impróprias para banho. Sales e Ubarana continuam listadas como "impróprias".

Conforme o Diário mostrou, o Monitora Tietê, mantido pela Cetesb, utiliza imagens de satélite de alta resolução e inteligência artificial, para monitorar o rio. A ferramenta aponta “nata verde”, formada pela concentração de matéria orgânica, normalmente associada à presença de esgoto.

A classificação de imprópria, segundo a Companhia, indica que a qualidade da água está comprometida, aumentando o risco de contaminação para os banhistas e tornando desaconselhável o uso da praia para banho.

Nesta semana, a Prefeitura de Mendonça entrou em contato com a Cetesb para levantar informações sobre o sistema Monitora Tietê.

Segundo o município, a prainha permanece aberta ao público e funcionando normalmente. A prefeitura disse que seguirá acompanhando o caso junto e manterá a população informada sobre qualquer manifestação oficial do órgão.