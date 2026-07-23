GCM de Rio Preto faz 'acareação' para descobrir verdadeiro dono de 'porco do rolê'

A Guarda Civil Municipal teve de mobilizar equipe para encontrar o verdadeiro dono do porco flagrado na pista de caminhada da Philadelpho. Teve gente que fingiu ser o proprietário para poder ficar com o suíno. O animal foi visto circulando livremente, o que gerou risco de acidentes e preocupação entre frequentadores.

De acordo com o comandante operacional da corporação, Marcos José Boaventura, assim que a situação foi comunicada, uma equipe foi enviada para monitorar o animal enquanto outra iniciou buscas por propriedades rurais próximas, onde há criação de gado e suínos.

“A gente colocou uma patrulha para acompanhar o animal até conseguir fazer a remoção, enquanto outra equipe foi nas propriedades próximas para tentar localizar o dono”, afirmou.

Durante a ocorrência, várias pessoas chegaram a se apresentar como proprietárias do porco, o que exigiu cautela por parte da equipe. Segundo o comandante, o verdadeiro dono foi identificado após descrever características específicas do animal, antes mesmo de ter acesso a imagens.

“Tomamos esse cuidado para evitar que alguém que não fosse o dono alegasse a posse. Ele descreveu o animal e depois confirmamos”, explicou.

Após a identificação, o proprietário foi até o local e fez a retirada do porco. Ele também foi orientado pela Guarda Municipal sobre a responsabilidade de manter o animal em segurança, evitando novos episódios.

Segundo a corporação, a presença de animais soltos em vias públicas pode provocar acidentes de trânsito e colocar em risco a população. Nesses casos, a legislação municipal prevê a devolução ao dono, acompanhada de orientações e possíveis medidas administrativas.