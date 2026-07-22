Porco 'passeia' pela pista de caminhada da Philadelpho

Uma imagem inusitada na manhã desta quarta-feira, 22, chamou a atenção de motoristas e moradores de Rio Preto: um porco foi visto em um "passeio" pela pista de caminhada da avenida Philadelpho Gouveia Neto. A cena foi filmada por comerciantes locais e viralizou em redes sociais.

De tamanho grande, o porco foi recapturado com a ajuda do comerciante Renato Almeida, dono de um estabelecimento na avenida Philadelpho.

"Foi por volta das 8h que vimos o porco muito grande passeando por aqui na pista de caminhada. Isso não se vê todo dia. Até fiz um filminho", diz o comerciante.

Preocupado com o risco do porco ser atropelado pelo veículos que passam pela avenida, Renato ajudou a capturar junto com algumas pessoas que diziam ser proprietária do animal.