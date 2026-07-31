Polícia Civil identifica homem que usou guindaste para furtar materiais de construção em Rio Preto

A 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Deic de Rio Preto, identificou o autor de furtos de materiais de construção no bairro Monte Cristo. Ele prestou depoimento e vai responder em liberdade. Os materiais levados foram recuperados.

Segundo a Polícia Civil, o homem é autor de dois furtos ocorridos em obras. Ele usou um caminhão do tipo munck, equipado com guindaste, para remover as estruturas metálicas em uma ação que chamou a atenção pela ousadia e logística empregada. Foram subtraídos dois contêineres, além de diversas ferramentas, duas betoneiras e grande quantidade de materiais de construção.

Assim que tomou ciência dos fatos, a DIG iniciou as investigações, com uso de ferramentas de inteligência policial, diligências de campo e monitoramentos; com o objetivo de identificar os responsáveis e recuperar os bens subtraídos.

As apurações preliminares apontaram que o investigado, um homem de 40 anos, contratou os serviços de um operador de caminhão munck, que agiu de boa-fé, para retirar os contêineres de terrenos pertencentes às vítimas e transportá-los para um imóvel de sua propriedade, situado no Residencial E-Park, em Rio Preto.

O suspeito foi conduzido à sede da Deic, onde admitiu a autoria dos fatos. Como não se encontrava em situação de flagrante delito, foi formalmente interrogado e responderá ao inquérito policial em liberdade pelo crime de furto.

As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos e recuperação de alguns objetos que ainda não foram localizados.