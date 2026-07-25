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OUSADIA

Ladrões usam guindaste para furtar contêiner e materiais de obra em Rio Preto

Caminhão munck foi utilizado para o crime; polícia vai investigar o caso

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 25/07/2026 às 09:26Atualizado em 25/07/2026 às 09:26
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Central de Flagrantes (Divulgação)
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Central de Flagrantes (Divulgação)
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Uma obra de construção civil foi alvo de furto no bairro Monte Cristo, em Rio Preto. Criminosos utilizaram um caminhão munck, com guindaste, para levar um contêiner carregado com equipamentos e materiais.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em um terreno na rua Lucas Gustavo Soares Faria Alcântara. O local estava com a obra temporariamente paralisada e era visitado pelo pedreiro apenas aos fins de semana.

O proprietário fazia vistorias diárias e, ao passar pelo endereço na quarta-feira, entre 11h e 12h, constatou que o contêiner havia sido levado.

Testemunhas relataram que um caminhão munck branco foi visto retirando a estrutura. Após a ação, o veículo teria seguido para outra obra nas proximidades, onde um segundo contêiner também foi furtado.

A placa não foi identificada. Apesar da existência de câmeras na região, as imagens não permitiram reconhecer o veículo ou os suspeitos.

Além do contêiner, foram levados uma betoneira, sacos de argamassa, um carrinho de mão, ferramentas e outros materiais de construção.

O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.