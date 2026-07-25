Ladrões usam guindaste para furtar contêiner e materiais de obra em Rio Preto
Caminhão munck foi utilizado para o crime; polícia vai investigar o caso
Uma obra de construção civil foi alvo de furto no bairro Monte Cristo, em Rio Preto. Criminosos utilizaram um caminhão munck, com guindaste, para levar um contêiner carregado com equipamentos e materiais.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em um terreno na rua Lucas Gustavo Soares Faria Alcântara. O local estava com a obra temporariamente paralisada e era visitado pelo pedreiro apenas aos fins de semana.
O proprietário fazia vistorias diárias e, ao passar pelo endereço na quarta-feira, entre 11h e 12h, constatou que o contêiner havia sido levado.
Testemunhas relataram que um caminhão munck branco foi visto retirando a estrutura. Após a ação, o veículo teria seguido para outra obra nas proximidades, onde um segundo contêiner também foi furtado.
A placa não foi identificada. Apesar da existência de câmeras na região, as imagens não permitiram reconhecer o veículo ou os suspeitos.
Além do contêiner, foram levados uma betoneira, sacos de argamassa, um carrinho de mão, ferramentas e outros materiais de construção.
O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.