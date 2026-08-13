PM prende quatro suspeitos de homicídio em Cedral

Quatro homens suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em Cedral foram presos pela Polícia Militar nesta quarta-feira, 12. Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, munições e o veículo que teria sido utilizado no crime.

Segundo a Polícia Militar, logo após o homicídio no início da tarde de quarta, equipes do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) receberam informações sobre as características dos suspeitos e a placa do veículo utilizado. As apurações indicaram que dois dos envolvidos estariam em Adolfo.

Durante as diligências, os policiais localizaram os dois suspeitos e apreenderam um revólver calibre .32 municiado com seis cartuchos intactos.

Com apoio de equipes do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), outros dois homens foram presos. O veículo apontado como utilizado no homicídio também foi localizado e apreendido.

De acordo com a PM, os suspeitos afirmaram que a motivação do homicídio estaria relacionada a diversos furtos que a vítima supostamente vinha cometendo nas proximidades.

Os quatro envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de José Bonifácio, juntamente com a arma e os demais objetos apreendidos. A prisão em flagrante por homicídio qualificado foi ratificada e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.