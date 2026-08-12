Homem é morto a tiros no centro de Cedral

Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta quarta-feira, 12, na avenida Antônio dos Santos Galante, no centro de Cedral. A vítima caminhava pela calçada quando foi surpreendida pela aproximação de um carro. Um dos ocupantes efetuou uma série de disparos, atingindo o homem.

Segundo testemunhas, após o crime, o veículo deixou o local em alta velocidade pela avenida, seguindo em direção ao acesso à rodovia Washington Luís. Os ocupantes do carro ainda não foram identificados. O nome da vítima também não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que o homem foi atingido em frente a uma residência por disparos efetuados por pessoas que estavam dentro de um veículo. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

A Polícia Militar isolou e preservou a área onde a vítima foi encontrada morta. O delegado de Cedral, Paulo Moreschi, também esteve no local para levantar informações que possam ajudar na investigação do crime.

Equipes da PM intensificaram as buscas pela região na tentativa de localizar o veículo utilizado no ataque e identificar os autores. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Militar pede que informações que possam ajudar na localização dos suspeitos sejam comunicadas pelo telefone 190, com garantia de sigilo e anonimato.