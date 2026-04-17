'Noite inesquecível', publica Guns n' Roses sobre show em Rio Preto

Nove dias depois do show em Rio Preto, a banda Guns n’ Roses postou imagens da apresentação na cidade nas redes sociais. Na legenda, o perfil oficial da banda diz que a noite foi inesquecível.

“São José do Rio Preto, que noite inesquecível! Vocês vieram com tudo e nos receberam com um carinho absurdo. Uma honra imensa ser a primeira banda internacional a tocar na cidade de vocês,” afirma o texto.

O Guns tocou em Rio Preto no dia 7 de abril, no Recinto de Exposições e reuniu cerca de 30 mil pessoas. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o evento gerou cerca de R$ 17,4 milhões, considerando gastos com hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

Rio Preto foi a única cidade do Interior de São Paulo a receber a turnê da banda norte-americana, “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

Visita, emoção e polêmicas

A passagem por Rio Preto rendeu imagens marcantes e até polêmicas. O vocalista Axl Rose e o baixista Duff McKagan viralizaram nas redes sociais por momentos na cidade. O primeiro visitou uma loja de roupas e o segundo fez um vídeo com uma manicure após ser atendido.

Em outro vídeo, Duff também viralizou ao brincar com a pronúncia do nome da cidade, com o barulho do ar-condicionado do camarim e falou que precisava de remédio contra azia por comer “algumas coisas”. O vídeo foi publicado na página dele no Instagram. No vídeo mais recente, porém, o baixista disse apenas “São José”.

No campo das polêmicas está a exploração de área da Cidade da Criança como estacionamento, que motivou a queda do então secretário de Esportes, Klebinho Kizumba, e do secretário de Finanças da Câmara, José Luis Pereira. O Ministério Público abriu investigação sobre o caso, já que a autorização para o uso previa envio da arrecadação para uma entidade com sede na cidade de Guaraci e os Pix pagos por motoristas que usaram o estacionamento foram para a conta de Pereira.