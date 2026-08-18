Mulher morta por açougueiro em Rio Preto deixa três filhos

Amanda da Silva, morta e esquartejada em Rio Preto, deixa três filhos, segundo o delegado André Amorim, da Delegacia de Homicídios. A vítima foi identificada nesta segunda-feira, 17.

“A vítima, pelo que nós apuramos, deixa três filhos,” afirmou o delegado durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 18.

Segundo ele, a identificação da mulher, de 30 anos, ocorreu após um cruzamento de dados, que levou a polícia até familiares. Com o encontro dos antebraços e das mãos, foi possível a confirmação por impressão digital.

“Nós chamamos parentes dessa pessoa desaparecida, fizemos alguns questionamentos, cruzamos novas informações que obtivemos e aí nós pudemos obter a provável qualificação. Esses dados também foram enviados ao IRGD, que passou a fazer o tratamento daquele material localizado, das falanges, e foi possível colher as impressões digitais.”

Leia a coletiva de imprensa

1- A família da vítima já foi comunicada?

Sim, a família da vítima já está ciente da confirmação da identidade.

2- De onde era, qual a idade da vítima?

Essa vítima é natural da cidade de Jandira, do estado de São Paulo, residia atualmente em São José do Rio Preto e tinha 30 anos. A família nos relatou que ela não dava notícias havia aproximadamente 15 dias. A família não soube precisar se ela estava em situação de rua ou se estava abrigada em alguma residência.

3- A vítima tem filhos?

Sim, a vítima, pelo que nós apuramos, deixa três filhos.

4- O Marciel já tomou conhecimento a respeito da identificação da vítima?

Sim, a palavra do Marcel também foi de importância para a identificação, na medida que foi feito o reconhecimento fotográfico com a participação dele.

5- Em que fase está o inquérito agora com a identificação da vítima?

O inquérito já está se aproximando para sua fase final, falta algumas diligências, como a vinda dos laudos policiais que já foram requisitados, análise pela autoridade policial para verificar se é necessária alguma outra providência e o relatório final com a remessa das conclusões ao Poder Judiciário.

6- Com a identificação da vítima, o corpo já vai ser liberado para o velório?

Há um trâmite interno do IML, mas acreditamos que não vai demorar para esse corpo ser liberado.

7- As imagens de câmeras de segurança mostraram essa mulher ainda viva ali no bairro Estoril ou não?

As imagens de câmeras de segurança ainda estão sendo tratadas pelos nossos investigadores para que se verifique a captura dessa imagem.

8- O encontro da vítima com o Marciel realmente foi pontual, naquele dia, ou ele já tinha um relacionamento (pelo menos de alguns dias atrás) com ela?

Pelo que o próprio nos confirmou, ele havia encontrado essa moça pela primeira vez naquela noite. Na formal oitiva dele, ele negou que tenha mantido relações sexuais com ela, ele negou que tenha iniciado agressões contra ela, sustentando que ela que o atacou e ele teria se defendido, empurrando-a, fazendo com que ela caísse, batesse a cabeça num móvel e falecido. Agora vamos aguardar as conclusões do médico legista, que possivelmente irá nos determinar se a causa da morte se deu por aquelas lesões.

9- O Marciel ainda está preso temporariamente?

Sim, o Marciel está preso temporariamente, ainda dentro dos primeiros 30 dias da prisão temporária, no CDP.

10- Qual foi a reação dos familiares diante da notícia sobre a morte de Amanda?

A reação dos familiares foi de certa perplexidade, nós ainda iremos conversar melhor com eles para oferecer, é claro, todo o nosso conforto, todas as condolências da Polícia Civil (6:05) e para verificar se eles têm alguma informação, além das que nós já temos, que seja pertinente sobre a motivação, se havia algum outro tipo de relacionamento com o autor.