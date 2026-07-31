Motociclista morre ao ter o pescoço atingido por linha com cerol em Catanduva

Um motociclista de 33 anos morreu na tarde desta quinta-feira, 30, após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol. Ele trafegava pelo acesso da rodovia Comendador Pedro Monteleone, em Catanduva, quando foi atingido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como André Luis Barbosa Leite. O corte provocado no pescoço foi fatal e ele morreu no local.

Policiais civis foram acionados para atender a ocorrência. Segundo o registro, não foram localizadas testemunhas que presenciaram o momento da fatalidade, nem câmeras de segurança próximas que pudessem ajudar na identificação da origem da linha e do autor.

Ainda conforme o boletim, a esposa da vítima relatou aos investigadores que, logo após o ocorrido, André lhe enviou uma mensagem via WhatsApp pedindo por socorro.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Outro caso

A morte ocorreu 18 dias após outro caso de homicídio semelhante em Santa Adélia, na região de Catanduva.

Naquela ocasião, o professor Fábio José Colombo, de 49 anos, morreu no domingo, 12 de julho, após ter o pescoço atingido por uma linha de pipa com cerol.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima pilotava uma motocicleta quando foi surpreendida pela linha cortante. O óbito foi constatado ainda no local.

Devido às circunstâncias, o caso também foi classificado como homicídio consumado. O enquadramento considera que o uso de cerol, mistura de cola com vidro moído, representa risco à vida de terceiros.