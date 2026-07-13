Motociclista morre após ter pescoço atingido por linha com cerol em Santa Adélia

O professor Fábio José Colombo, de 49 anos, morreu na tarde de domingo, 12, após ter o pescoço atingido por uma linha de pipa com cerol em Santa Adélia, região de Catanduva.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima pilotava uma motocicleta XTZ 750 quando foi surpreendida pela linha cortante. O óbito foi constatado ainda no local.

A ocorrência foi registrada às 16h36 e, devido às circunstâncias, o caso foi classificado como homicídio consumado. O enquadramento considera que o uso de cerol — mistura de cola com vidro moído — representa risco à vida de terceiros.

A área foi periciada e o caso encaminhado à Polícia Civil, que investiga a autoria. Não foram identificadas testemunhas ou imagens que auxiliem as investigações.

Fábio era professor de informática na Escola Técnica Estadual (ETEC) Doutor Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga (SP). Ele será sepultado na tarde desta segunda-feira, 13.

"Você sempre teve um coração de ouro, puro e generoso, que iluminava todos ao seu redor. Obrigada por tudo que vc fez por mim. Pela nossa família. Não media esforços para ajudar ao próximo", escreveu a tia Nanci Pedrassoli