Júri de ex-policial que atropelou banhistas em prainha de Pereira Barreto é realizado hoje

Está sendo realizado nesta terça-feira, 30, o júri popular do ex-policial militar rodoviário Rafael de Oliveira Carvalho, de 37 anos, acusado de atropelar três pessoas na prainha da cidade em novembro de 2019. O réu será julgado por três tentativas de homicídio qualificados por motivo fútil.

Segundo informações do processo, o acidente aconteceu no final da tarde de um domingo, com intensa movimentação de famílias na prainha. Testemunhas afirmam que Rafael dirigia um Pálio de maneira perigosa pela área de estacionamento e passou muito próximo de uma família, sendo advertido para que trafegasse mais devagar. Irritado, ele deu marcha ré no veículo e acelerou, atropelando três pessoas, sendo um casal (à época com 50 e 54 anos) e o sobrinho do casal (à época com 48 anos).

A vítima mais grave foi a dona de casa Ivani Alves Pinheiro de Matos, que foi arrastada por vários metros e escalpelada. Ela perdeu parte da orelha e do couro cabeludo, sofreu fratura nos ossos do rosto, na bacia e no tornozelo e ficou 20 dias internada no hospital. A mulher teve de usar cadeira de rodas e andador durante a reabilitação física e implantar duas placas no rosto, mas perdeu o movimento da sobrancelha direita, o que configurou dano estético permanente.

Rafael foi preso em flagrante e permaneceu nove meses no presídio militar Romão Gomes, quando foi beneficiado com liberdade provisória. Submetido a processo disciplinar, ele foi demitido da corporação.

O Júri Popular começou às 9h30.

“A defesa reafirma que a denúncia apresentada pelo Ministério Público é infundada e em plenário demonstrará a realidade dos fatos. A verdade é que Rafael nunca agiu com dolo, seja eventual, seja direto”, afirmou Tremura.