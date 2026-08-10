Jovem vai para a Fundação Casa por esfaquear adolescente em escola de Rio Preto

A estudante de 17 anos que esfaqueou uma aluna na manhã desta segunda-feira, 10, foi internada provisoriamente na Fundação Casa. Com um estilete, ela atingiu uma jovem de 15 anos dentro de uma sala de aula da Escola Estadual Antonio Barros Serra, na Boa Vista, em Rio Preto. A vítima, aluna do 1º ano do ensino médio, foi atingida na cabeça e precisou ser levada às pressas ao Hospital de Base (HB). Apesar do ferimento, ela não corre risco de morte.

O ataque ocorreu dentro da sala de aula e deixou os demais estudantes em estado de choque. “Minha amiga foi atacada quando estava com a cabeça deitada na carteira, porque estava com sono. Do nada, a menina veio e atingiu a cabeça dela. A gente ficou em pânico”, contou, aos prantos, uma colega da vítima.

Outra estudante que presenciou o ataque afirmou que a adolescente suspeita teria dito, logo após ferir a colega, que havia se enganado de pessoa. “Ela falou que tinha atacado a pessoa errada. E saiu correndo da nossa sala”, relatou.

Após o ataque, funcionários da escola prestaram os primeiros socorros à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A adolescente foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital de Base. Enquanto aguardavam a chegada da Polícia Militar, funcionários mantiveram a estudante que fez o ataque em uma sala da escola.

Os alunos que estavam na sala onde ocorreu o ataque foram levados para a quadra poliesportiva. Depois, foram dispensados das atividades escolares e liberados aos cuidados dos pais ou responsáveis, que foram chamados até a unidade.

A mãe da agressora também foi chamada à escola. Segundo informações repassadas à reportagem, ao tomar conhecimento do que havia acontecido, ela passou mal e desmaiou. Depois, acompanhou a apreensão da filha pela Polícia Militar e o encaminhamento dela à Central de Flagrantes.

Motivação ainda é desconhecida

O delegado de plantão, Allan Soares, registrou a ocorrência como ato infracional análogo a tentativa de homicídio qualificado. A adolescente se recusou a prestar depoimento, mesmo acompanhada da mãe. Após os procedimentos na Central de Flagrantes, ela foi encaminhada à Fundação Casa de Rio Preto, onde permanecerá internada provisoriamente por até 45 dias.

Durante esse período, o caso será analisado pela Vara da Infância e da Juventude. A permanência da adolescente na instituição poderá ser prorrogada conforme as avaliações e decisões judiciais.

Secretaria da Educação

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o episódio e afirmou ser contrária a qualquer tipo de violência dentro ou fora das escolas.

A pasta informou que a gestão escolar acionou imediatamente o Samu e a Polícia Militar e que a estudante ferida foi encaminhada para atendimento médico acompanhada dos responsáveis. A adolescente envolvida na agressão também foi encaminhada à delegacia, acompanhada da responsável.

Ainda segundo a secretaria, uma equipe do Conviva, formada por psicólogos, esteve na escola nesta manhã para prestar atendimento e acolhimento aos demais estudantes.

A Unidade Regional de Ensino de Rio Preto e a direção da escola afirmaram que permanecem à disposição das autoridades de segurança pública para prestar os esclarecimentos necessários.