VIOLÊNCIA
Adolescente é esfaqueada em escola de Rio Preto
Menina de 15 anos foi atingida por dois golpes por outra aluna da escola estadual na manhã desta segunda
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 10/08/2026 às 08:53Atualizado em 10/08/2026 às 09:28
Uma menina de 15 anos foi esfaqueada por outra aluna, na manhã desta segunda-feira, 10, na escola estadual Antônio Barros Serra, no bairro Boa Vista, em Rio Preto.
Segundo informações da Polícia Militar, a aluna agressora tem 17 anos e era de outra turma da escola. O caso ocorreu dentro de uma sala de aula. A adolescente foi atingida por dois golpes na região da cabeça.
A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Base, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
A Polícia Militar foi acionada. Os alunos estão sendo dispensados pela escola.
Uma representante do Departamento Regional de Ensino (DRE) foi até a escola.
Mais informações em breve