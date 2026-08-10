Adolescente é esfaqueada em escola de Rio Preto

Uma menina de 15 anos foi esfaqueada por outra aluna, na manhã desta segunda-feira, 10, na escola estadual Antônio Barros Serra, no bairro Boa Vista, em Rio Preto.

Segundo informações da Polícia Militar, a aluna agressora tem 17 anos e era de outra turma da escola. O caso ocorreu dentro de uma sala de aula. A adolescente foi atingida por dois golpes na região da cabeça.

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Base, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Militar foi acionada. Os alunos estão sendo dispensados pela escola.

Uma representante do Departamento Regional de Ensino (DRE) foi até a escola.

Mais informações em breve