Jovem atropelado por motorista bêbado na Andaló tem alta do HB

Seis dias após ser internado em estado grave no Hospital de Base, o jovem Igor Cesar da Silva Pacheco, de 20 anos, recebeu alta médica nesta quinta-feira, 16.

Ele foi atropelado por um motorista embriagado na última sexta-feira, 10, enquanto atravessava a avenida Alberto Andaló, em Rio Preto. O rapaz, que estava acompanhado de dois amigos, convulsionou no local e precisou ser intubado pela equipe de socorro.

Ao Diário, a mãe Adriana Cesar da Silva contou que o filho retornava do trabalho em um shopping da avenida José Munia.

"Não desejo para nenhuma ver ver um filho na UTI. Mas graças a Deus e a todas as correntes de oração, ele teve uma recuperação surpreendente. Hoje nós vamos para casa, só estamos esperando a enfermagem retirar os acessos", disse.

Adriana acrescenta que, em razão do traumatismo craniano sofrido, o filho fará acompanhamento ambulatorial. Estão previstas também sessões de fisioterapia para fortalecimento muscular.

Nas redes sociais, Igor agradeceu o que considera um livramento: "Foi só um susto", escreveu em uma das publicações.

O motorista que atropelou ele segue preso.