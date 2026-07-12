Justiça decreta prisão preventiva de motorista que atropelou três jovens na Andaló

A Justiça de Rio Preto decretou a prisão preventiva de um auxiliar de enfermagem de 29 anos que, embriagado, atropelou três jovens na noite de sexta-feira, 10, quando as vítimas tentavam atravessar a avenida Alberto Andaló, em Rio Preto. Um deles, Igor Cesar da Silva Pacheco, de 20 anos, está internado em estado grave no Hospital de Base.

O acidente aconteceu por volta das 22h25 de sexta-feira, 10. Em interrogatório, o auxiliar de enfermagem, que dirigia um Gol, afirmou que tentou atravessar a avenida com o semáforo amarelo quando foi fechado por um motociclista que saiu da via em cruzamento.

Para evitar a colisão, ele desviou e acabou atropelando três jovens, sendo Igor e dois adolescentes (uma jovem de 16 e um rapaz de 17 anos), que atravessavam a avenida.

Testemunhas afirmam que o motorista tentou fugir do local do acidente. O Gol estava parado a cem metros do ponto do atropelamento. Já o homem alega que estacionou o carro e tentou retornar a pé para socorrer as vítimas, porém, foi agredido por populares e teve a chave do carro apreendida.

Ferido com gravidade, Igor foi intubado e levado para o Hospital de Base, onde permanece internado. Os dois amigos foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento Tangará e teriam ido embora antes da alta médica - segundo o boletim de ocorrência.

O auxiliar de enfermagem apresentava sinais visíveis de embriaguez e admitiu, em interrogatório, ter ingerido bebida alcoólica. Ele também não tem carteira de habilitação. As irregularidades não param por aí. O carro que ele dirigia estava com o licenciamento vencido e foi apreendido.

Dolo eventual

Submetido a audiência de custódia neste sábado, 11, o juiz Alceu Corrêa Júnior, da Vara do Plantão, acompanhou o entendimento do promotor José Silvio Codogno e converteu a prisão em flagrante do motorista em prisão preventiva.

O MP sustentou que, apesar de ter sido preso por lesão corporal na direção de veículo, há indícios de que o auxiliar de enfermagem tenha praticado tentativa de homicídio com dolo eventual.

"Com efeito, as testemunhas ouvidas relataram que o autuado conduzia veículo sem habilitação, sob efeito de álcool e em alta velocidade (veículo parado a cem metros do local de impacto), atropelando três pessoas, duas delas adolescentes, e uma terceira que se encontra hospitalizada em estado grave. Em relação aos requisitos cautelares, em que pese a tipificação provisória de lesão corporal culposa, há entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que se trata de homicídio com dolo eventual, conforme manifestação do representante do Ministério Público. Desse modo, diante da gravidade concreta da conduta, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva", fundamentou o juiz.

O homem foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto.