Jovem atropelado na Andaló sai do coma e conversa com familiares

Saiu do coma o jovem Igor Cesar da Silva Pacheco, de 20 anos, internado em estado grave no Hospital de Base na última sexta-feira, 10, após ser atropelado por um motorista embriagado na avenida Alberto Andaló, em Rio Preto.

Vídeo compartilhado nesta segunda-feira, 13, pelo tio da vítima Celso José da Silva, mostra o rapaz se alimentando com comida sólida e conversando com os familiares. Ele ainda ri com a brincadeira do tio de dar comida na boca em "aviãozinho".

"Graças a Deus ele está bem. Desintubaram ele, ele está conversando, reconhecendo as pessoas. Ele nasceu de novo", comemora Celso.

Igor não precisou passar por cirurgia, no entanto, segue monitorado na UTI do Hospital de Base e está com suporte de oxigênio. Ainda não há previsão de alta médica.

Além dele, dois amigos de 16 e 17 anos foram atropelados, mas as outras duas vítimas sofreram ferimentos leves. O motorista, um auxiliar de enfermagem de 29 anos, que não tinha CNH, foi preso em flagrante.

Na audiência de custódia, realizada no sábado, 11, ele teve a prisão preventiva decretada.

O MP sustentou que, apesar de ter sido preso por lesão corporal na direção de veículo, há indícios de que o auxiliar de enfermagem tenha praticado tentativa de homicídio com dolo eventual.

"Com efeito, as testemunhas ouvidas relataram que o autuado conduzia veículo sem habilitação, sob efeito de álcool e em alta velocidade (veículo parado a cem metros do local de impacto), atropelando três pessoas, duas delas adolescentes, e uma terceira que se encontra hospitalizada em estado grave. Em relação aos requisitos cautelares, em que pese a tipificação provisória de lesão corporal culposa, há entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que se trata de homicídio com dolo eventual, conforme manifestação do representante do Ministério Público. Desse modo, diante da gravidade concreta da conduta, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva", fundamentou o juiz.

O homem foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto.