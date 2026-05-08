Marcão Raiz acorda do coma 15 dias após sofrer acidente de moto em Rio Preto

Na noite desta quinta-feira, 7, a esposa do influenciador Marcão Raiz anunciou nas redes sociais que o criador de conteúdo acordou do coma e apresenta melhora significativa. Marcão, de 37 anos, está internado em estado grave desde o dia 22 de abril, no Hospital de Base, em Rio Preto.

Marco Antonio Massonetto permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém não está mais intubado. Segundo a esposa, Waléria Raiz, o influenciador responde a estímulos, interage durante as visitas e demonstra sinais de recuperação.

“Ele está respondendo bem às conversas. Você pergunta se ele está com dor e ele responde. Ele aperta a mão e os olhos durante as visitas. Agora é continuar o tratamento. Podemos dizer que testemunhamos um milagre. O Marcão, no dia do acidente, não tinha perspectiva de vida, mas agora ele está se recuperando”, relata Waléria Raiz.

Morador de Bady Bassitt e torcedor do Corinthians, Marco Antonio, conhecido como Marcão Raiz, ganhou destaque e carinho do público ao publicar vídeos descontraídos com análises de futebol.

Relembre o acidente

Na manhã de quarta-feira, 22 de abril, o influenciador Marcão Raiz, de 37 anos, ficou gravemente ferido após colidir a moto que pilotava com um micro-ônibus na avenida das Gaivotas, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o micro-ônibus saía de um posto de gasolina para acessar a avenida, momento em que Marco colidiu com a lateral dianteira do veículo. A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital de Base, onde passou por cirurgias no abdômen, na cabeça - devido ao traumatismo craniano - e no fêmur.

Nas redes sociais, fãs e páginas de esporte se mobilizaram para arrecadar doações de sangue para o influenciador, que precisou de bolsas de sangue durante a internação.