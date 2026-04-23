Influenciador Marcão Raiz fica em estado grave após colisão com micro-ônibus em Rio Preto

O influenciador Marcão Raiz, de 37 anos, ficou gravemente ferido após colidir a moto que pilotava com um micro-ônibus na avenida das Gaivotas, em Rio Preto, na manhã da última quarta-feira, 22.

Segundo o boletim de ocorrência, o micro-ônibus saía de um posto de gasolina para acessar a avenida, momento em que o influenciador colidiu com a lateral dianteira do veículo. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Base, onde permanece em estado grave.

A esposa do influenciador publicou nas redes sociais uma atualização sobre o estado de Marco Antonio. De acordo com o vídeo, ele segue internado e passou por cirurgias no abdômen, cabeça - devido ao traumatismo craniano - e no fêmur. Ela também fez um apelo por doação de sangue, devido a um sangramento na cabeça.

“Eu peço a oração de todo mundo. Peço que quem for da região de Rio Preto e puder fazer a doação, vai ser extremamente importante”, relatou Wal Raiz.

Morador de Bady Bassitt e torcedor do Corinthians, Marco Antonio Massonetto, conhecido como Marcão Raiz, ganhou destaque e carinho do público ao publicar vídeos descontraídos sobre suas análises de futebol.

Para quem deseja doar, basta ir até o Hemocentro de Rio Preto, localizado avenida Jamil Feres Kfouri, Jardim Panorama.