Homem desaparece após ameaça de agiotas em Rio Preto

A Polícia Civil de Rio Preto vai instaurar inquérito para investigar o desaparecimento do pedreiro Paulo Ricardo Oliveira Martins, de 41 anos, que não é visto há seis dias. A suspeita é que ele tenha sido alvo de agiotas.

Uma pessoa próxima à vítima compartilhou com a reportagem que ele desapareceu na última sexta-feira, 1º de maio, deixando todos os pertences na casa onde mora, no bairro Estância Santa Clara. O celular dele não atende ligação desde então. A motocicleta da vítima tem rastreador, o que pode ajudar nas investigações.

“Não sabemos se ele fugiu por medo das ameaças, ou se algo pior pode ter acontecido”, revelou a pessoa, que pediu para não ser identificada, temendo retaliações.

Paulo estaria devendo R$ 4,8 mil de juros do empréstimo informal adquirido.

Agiotas estiveram em endereços relacionados ao homem, em busca de seu paradeiro.

Nesta quinta-feira, 7, um corpo em estado avançado de decomposição foi localizado em um terreno do bairro Distrito Industrial Carlos Arnaldo. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal para identificação.

Quem tiver qualquer informação sobre Paulo pode ligar no 190 (PM) ou 181 (Disque Denúncia)