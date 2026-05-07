Corpo de homem é encontrado no Distrito Industrial Carlos de Arnaldo, em Rio Preto
Polícia Civil vai tentar identificar o homem e descobrir as circunstâncias da morte
por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 1 horaAtualizado há 1 hora
O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 7, em um terreno baldio no Distrito Industrial Carlos de Arnaldo, em Rio Preto. O homem não foi identificado.
De acordo com as informações da polícia, o cadáver foi localizado por um funcionário de uma empresa vizinha ao terreno.
A Polícia Civil foi acionada e o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Rio Preto.
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para apurar as circunstâncias da morte. A suspeita inicial é de que o corpo tenha sido deixado no local há bastante tempo, devido ao estado avançado de decomposição.
O caso será registrado como morte suspeita a ser investigada.