Após cirurgia, Heitor tem alta de hospital de Rio Preto no dia do aniversário de 11 anos

Após 26 dias de internação por pneumonia gravíssima, o menino Heitor recebeu alta nesta segunda-feira, 18, no mesmo dia de seu aniversário de 11 anos. O quadro de Heitor evoluiu rapidamente e foi necessário intubação e operação cirúrgica para drenagem do pulmão na UTI do Hospital Hapvida.

Segundo a família, o início foi assustador. Durante a internação, Heitor enfrentou febre alta, necessidade de ventilação mecânica e um intenso tratamento com antibióticos fortes. Diante da necessidade da cirurgia, uma campanha de doação de sangue surgiu a partir da união de mães de colegas de escola de Heitor e foi crescendo até atingir policiais militares de diversas cidades da região, como Bady Bassitt e Mirassol, GCM, pais, alunos, professores e governadores de diversos colégios de Rio Preto, além de familiares e amigos próximos.

A adesão emocionou profundamente a família. Além da campanha, as mães também se mobilizaram para fazer orações em prol da saúde e recuperação de Heitor em frente ao hospital.

“Foi impossível não se emocionar vendo tantas pessoas ajudando, orando e se preocupando com ele. Em um momento tão difícil, nos sentimos acolhidos por uma corrente enorme de amor”, disse Vanessa Hidalgo, mãe de Heitor.

Após o intenso tratamento, Heitor foi respondendo e passou a melhorar, permitindo a retirada do respirador, do dreno pulmonar e, posteriormente, a transferência da UTI para o quarto.

“Agradecimento especial ao Hospital Hapvida de Rio Preto, a todos os profissionais de saúde que cuidaram do Heitor com tanto amor, dedicação, competência e humanidade. Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, profissionais da limpeza, da alimentação e todos aqueles que, de alguma forma, fizeram parte dessa caminhada tão delicada. A doutora Regiane M.R.Vieira Shimizu, pediatra e intensivista neonatal, foi verdadeiramente um anjo."

Agora, já em casa, os médicos orientaram repouso e retorno lento à rotina, já que o pulmão ainda continua em processo de cicatrização.

A alta médica coincidindo com o aniversário transformou a data em um momento ainda mais especial para toda a família.

“Hoje celebramos muito mais do que um aniversário. Celebramos a vida do Heitor e a oportunidade de tê-lo novamente em casa”, finalizou a mãe.