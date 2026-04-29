Grupo de mães se mobiliza para doar sangue em nome de menino de 10 anos internado na UTI em Rio Preto

Grupos de mães, familiares, conhecidos e desconhecidos começaram uma grande campanha de arrecadação de sangue de todos os tipos para Heitor Hidalgo, de apenas 10 anos. O menino está internado na UTI por complicações de uma pneumonia bacteriana e precisou na manhã de quarta-feira, 29, passar por um procedimento cirúrgico para drenar o pulmão.

Diante da necessidade de sangue, o grupo de mães da escola de Heitor começou a grande mobilização para arrecadar doações. Escolas, mães de alunos, parentes de amigos de Heitor e até mesmo policiais militares participam da ação em prol da saúde do menino de 10 anos.

A situação da criança é crítica e as próximas 72 horas serão decisivas para a recuperação. Além das doações, familiares e amigos da família pedem orações pela recuperação de Heitor.

De acordo com Ana Paula, mãe de uma colega de Heitor, somente hoje o Hemocentro recebeu 31 doações direcionadas a ele. Para doar, basta ir ao Hemocentro de Rio Preto, na rua Av. Jamil Feres Kfouri, 80, Jardim Panorama, das 7h às 13h.

Além da ajuda direta na saúde da criança, as doações vindas a partir da mobilização podem contribuir com o abastecimento do Hemocentro, que necessita de doações constantemente.