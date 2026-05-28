Fintech de Rio Preto nega envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro

Alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 28, durante a Operação Fluxo Oculto, a fintech Ceopag nega envolvimento com lavagem de dinheiro. A empresa, com sede em Rio Preto, é uma das investigadas em operação do Ministério Público e da Receita Federal que apura supostas fraudes fiscais ligadas ao setor de combustíveis com envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com participação do Gaeco, da Agência Nacional de Petróleo (ANP), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado e da Polícia Militar. Em Rio Preto, foram dez mandados, contra pessoas físicas (quatro) e jurídicas (seis).

Em nota, a Ceopag afirma que atua no segmento de meios de pagamento como subadquirente, sendo responsável por viabilizar transações realizadas por estabelecimentos comerciais por meio de maquininhas de cartão de crédito e débito. "Sempre em conformidade com as normas das bandeiras, como Visa e Mastercard, além das diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil".

A nota diz que, nesse modelo operacional, "a empresa funciona exclusivamente como intermediadora das transações financeiras, processando e repassando os valores aos lojistas credenciados, sem qualquer propriedade, posse ou benefício sobre os recursos movimentados".

A empresa afirma que a utilização indevida das maquininhas não pode ser automaticamente atribuída à Ceopag, que atua como intermediadora tecnológica e financeira dentro dos parâmetros legais e regulatórios do setor. "A companhia mantém rígidos processos de compliance, incluindo procedimentos de KYC (“Know Your Customer”), análises cadastrais e monitoramento contínuo das operações, justamente para identificar e comunicar eventuais movimentações atípicas às autoridades competentes, cumprindo integralmente seu dever de diligência."

A Ceopag diz ainda que está colaborando com as autoridades e com a Justiça, prestando os esclarecimentos e contribuindo ativamente para o andamento das investigações.

Veja a nota na íntegra:

"Em virtude das notícias de hoje veiculada em diversos veículos nesta quinta-feira, 28/05/2026, a Ceopag vem por meio desta nota se retratar e prestar os devidos esclarecimentos à imprensa. A Ceopag atua no segmento de meios de pagamento como subadquirente, sendo responsável por viabilizar transações realizadas por estabelecimentos comerciais por meio de maquininhas de cartão de crédito e débito, sempre em conformidade com as normas das bandeiras, como Visa e Mastercard, além das diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Nesse modelo operacional, a empresa funciona exclusivamente como intermediadora das transações financeiras, processando e repassando os valores aos lojistas credenciados, sem qualquer propriedade, posse ou benefício sobre os recursos movimentados.

A empresa ressalta que os valores transacionados pertencem integralmente aos estabelecimentos comerciais que utilizam suas soluções de pagamento. Por essa razão, eventual utilização indevida das maquininhas por terceiros não pode ser automaticamente atribuída à Ceopag, que atua como intermediadora tecnológica e financeira dentro dos parâmetros legais e regulatórios do setor. A companhia mantém rígidos processos de compliance, incluindo procedimentos de KYC (“Know Your Customer”), análises cadastrais e monitoramento contínuo das operações, justamente para identificar e comunicar eventuais movimentações atípicas às autoridades competentes, cumprindo integralmente seu dever de diligência. A Ceopag também destaca que está colaborando de forma transparente e integral com as autoridades e com a Justiça, prestando todos os esclarecimentos necessários e contribuindo ativamente para o andamento das investigações.

A Ceopag reforça que cumpre integralmente com todas as obrigações legais e normativas do segmento, que não há qualquer desdobramento que comprove irregularidades praticadas pela companhia. A empresa segue operando normalmente e mantendo suas atividades dentro dos mais rigorosos padrões de conformidade, governança corporativa e compliance.

Destacamos que:

* Cumprimos sempre com todas as obrigações regulatórias e fiscais aplicáveis ao setor de meios de pagamento e instituições financeiras;

* Realizamos envio periódico de obrigações acessórias, incluindo declarações e reportes exigidos pelos órgãos competentes; assim como DIMP mensais, DECRED e E-financeira semestrais, além das demais perante aos órgãos reguladores;

* Possuímos processos rigorosos de KYC (Know Your Customer) aplicados em toda nossa base de clientes;

* Contamos com uma equipe especializada de compliance certificada, responsável pelo monitoramento contínuo das operações e pela adoção das melhores práticas de mercado;

* Atuamos em total conformidade com as normas legais e regulatórias vigentes.

Repudiamos veementemente qualquer acusação ou associação indevida que possa comprometer a reputação ilibada da empresa, de seus acionistas e de seus colaboradores, todos reconhecidos por sua atuação ética, idônea e pelo cumprimento rigoroso de suas obrigações legais.

Queremos destacar que, declaramos que somos fiscalizados pela Receita Federal do Brasil, COAF e demais órgãos competentes.

A Ceopag reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a transparência e a segurança de seus clientes, pautando todas as suas operações no respeito às normas regulatórias e na construção de relações sólidas, responsáveis e de confiança com o mercado.

Atenciosamente,

Ceopag

Diretoria"