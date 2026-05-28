Quatro fintechs de Rio Preto são suspeitas de lavagem de dinheiro do PCC

Quatro empresas e quatro pessoas de Rio Preto foram alvos da Operação Fluxo Oculto, deflagrada na quinta-feira, 28, para apurar crimes de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais ligadas ao setor de combustíveis com envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no município.

A operação foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Receita Federal, a Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Militar. Foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados.

O delegado regional da Receita Federal, Paulo Sérgio Claudio, afirmou que a operação representa um avanço no combate ao crime organizado ao atingir o fluxo financeiro das organizações. A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de outubro do ano passado contra um esquema do PCC de rede de postos de combustíveis e usinas. As empresas foram compradas pela organização criminosa para lavar dinheiro do crime organizado com ajuda das fintechs, bancos eletrônicos sediados na avenida Faria Lima, região da cidade de São Paulo com maior concentração de instituições financeiras.

“Essa é uma etapa extremamente importante no combate a organizações criminosas, porque permite revelar a forma de enriquecimento por meio de toda a indústria de combustíveis”, diz Paulo.

Segundo ele, o esquema utilizava fintechs para ocultar a origem de valores ilícitos, explorando falhas no sistema. “Eles se valem de gargalos regulatórios e encontraram uma brecha, que é a chamada conta bolsão, em que dezenas de clientes operam sem identificação individual.”

O promotor de Justiça Tiago Dutra, do Gaeco, explicou que, internamente, essas instituições mantinham registros paralelos para controlar as movimentações. “Existe uma contabilidade paralela, uma conta gráfica, que é opaca e impede que os órgãos do Estado saibam quem é o verdadeiro dono do dinheiro.”

De acordo com Dutra, esse modelo permitia a circulação de valores bilionários oriundos de crimes. “As organizações criminosas utilizam essa estratégia para movimentar bilhões de reais e dificultar o rastreamento.”

Ele destacou que a operação não tem como alvo as fintechs em si, mas o uso ilegal dessas estruturas. “Não se combate as fintechs, se combate o uso indevido das instituições de pagamento.”

O promotor também apontou que houve tentativa de burlar investigações após a operação Carbono Oculto, com o repasse do dinheiro do crime organizado que estava nas fintechs de São Paulo para enviar para fintechs espalhadas pelo país, inclusive em Rio Preto. “Houve movimentação dos gestores, com criação de novas empresas em nome de laranjas, transferindo contratos para tentar escapar do controle estatal.”

Sobre o alcance da investigação, Dutra afirmou que os valores ainda serão apurados, mas já são expressivos. “Essa mensuração preliminar alcança centenas de milhões de reais.”

Por fim, Dutra afirmou que o objetivo da operação é ampliar a responsabilização dos envolvidos. “Precisamos identificar quem facilitou, quem sabia e quem se enriqueceu com isso, para levar à Justiça aqueles que sempre escaparam pelo controle financeiro.”