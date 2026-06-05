Empresa tenta recuperar 28 toneladas de carne retida pela PF de Rio Preto em flagrante de tráfico

Uma transportadora do Paraná impetrou mandado de segurança em caráter de urgência para recuperar uma carga de 28 toneladas de carne bovina, avaliada em R$ 635 mil, apreendida nesta quinta-feira, 4, após policiais do Tático Ostensivo Rodoviário localizarem quase meia tonelada de drogas escondida em meio à mercadoria.

A carne veio de Boca do Acre, no Amazonas, e seria entregue em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo.

De acordo com a advogado Kauan Cambauva, nem a empresa transportadora, tampouco o frigorífico tinham ciência de que a droga havia sido guardada no baú frigorífico pelo motorista. Em depoimento na Polícia Federal, ele afirma que adulterou o lacre da porta do baú e permitiu que traficantes escondessem os tijolos de maconha e cocaína sob a promessa de receber R$ 20 mil.

“Em decorrência da apreensão, sobreveio a atuação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo que, por intermédio de médico veterinário, determinou de plano a destruição da carga bovina, sob o pretexto de irregularidades sanitárias genéricas, ou seja, de que a droga poderia ter contaminado a carne”, disse.

Cambauva explica que a empresa não pretende destinar a venda da carne para o mercado varejista, mas vendê-la para o setor de graxaria frigorífica, visando minimizar o prejuízo causado.

Nesta manhã de sexta-feira, 5, o advogado aguarda a decisão em frente a sede da Polícia Federal de Rio Preto, onde o caminhão já está posicionado para sair.

A reportagem tentou contato com o delegado responsável, mas foi informada de que o setor de Comunicação da corporação vai se manifestar em nota.