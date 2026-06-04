TOR encontra drogas escondidas em carga de carne e prende caminhoneiro em Rio Preto

Uma ação conjunta do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRE) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas escondida em um caminhão frigorífico, na manhã desta quinta-feira, 4, em Rio Preto.

A abordagem ocorreu durante a Operação Impacto/Corpus Christi, em frente à base da Polícia Militar Rodoviária, na rodovia Washington Luís (SP-310).

Segundo informações da PRE, o caminhão transportava uma carga de carnes e havia saído de Boca do Acre, no Amazonas, com destino à cidade de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram na bolsa do motorista dois lacres rompidos que constavam na nota fiscal da carga. No entanto, o compartimento refrigerado estava fechado com outros dois lacres, que possuíam a mesma numeração dos lacres originais.

A situação levantou suspeitas e motivou uma inspeção mais detalhada. Equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChq), por meio do Baep Canil, foram acionadas para auxiliar na ocorrência. Durante a vistoria, o cão farejador Evoque indicou a presença de entorpecentes no compartimento de carga.

Diante das evidências, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária foi acionada. O fiscal João Gustavo Pereira Loureiro autorizou a retirada dos lacres para inspeção da mercadoria.

Por volta das 11h15, os policiais localizaram, escondidos em meio à carga de carnes, diversos tabletes de drogas. Segundo a corporação, foram encontrados carregamentos de maconha, skunk, cocaína e pasta base de cocaína.A quantidade total dos entorpecentes ainda está sendo contabilizada.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto, onde a ocorrência será apresentada.

Além das drogas, foram apreendidos um caminhão-trator, um semirreboque e um telefone celular.

A ocorrência segue em andamento e novas informações deverão ser divulgadas após a pesagem e contabilização oficial dos entorpecentes.