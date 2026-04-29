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TRÂNSITO

'Anjo da guarda dos nossos residentes', publica casa de repouso sobre vítima de acidente em Cedral

Tamires Aparecida Pelicer Oliveira, de 34 anos, morreu nesta quarta-feira, 29, após ter a moto atingida por um motorista que dormiu ao volante

por Joseane Teixeira
Publicado há 21 minutosAtualizado há 16 minutos
Tamires Aparecida Pelicer Oliveira (Arquivo pessoal)
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Tamires Aparecida Pelicer Oliveira (Arquivo pessoal)
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"Com pesar nos despedimos de alguém que marcou nossas vidas". A mensagem, publicada pela casa de repouso Diu Vitae, de Cedral, presta homenagem à auxiliar de enfermagem Tamires Aparecida Pelicer Oliveira, de 34 anos, que morreu na manhã desta quarta-feira, 29, ao ter a moto atingida por um Gol no trevo de Cedral.

O motorista, um operador de empilhadeira de 36 anos, afirmou que trabalhou durante a noite e, em razão do cansaço, acabou dormindo ao volante no retorno para casa. Ele soprou o bafômetro, que não acusou ingestão de álcool.

Ambos os condutores não tinham carteira de habilitação. O licenciamento da motocicleta ainda estava vencido.

Tamires deixa o esposo e três filhos, sendo dois meninos gêmeos de 12 anos e uma jovem de 18.

Dor e saudade

Nas redes sociais, a casa de repouso onde Tamires trabalhava publicou uma emocionante homenagem à funcionária que, segundo a empresa, faz parte da história da instituição.

"Mais do que uma funcionária, a Tamires foi uma das grandes protagonistas da história da nossa casa. Durante anos, atuou com maestria como nossa Líder de Cuidados, mas seu título real era outro: o de 'anjo da guarda' dos nossos residentes", escreve.

Segundo o perfil Diu Vitae, Tamires não apenas cuidava: ela amava. "Tratava cada idoso como se fosse parte da sua própria família, com um carinho que transbordava em cada gesto e uma dedicação que servia de exemplo para toda a nossa equipe".

Para a empresa, a funcionária deixa um legado de humanidade e doação que jamais será esquecido. A mensagem é seguida de uma manifestação de solidariedade aos familiares e amigos.

Investigação

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Após ser ouvido, o motorista foi liberado.

Para a delegada Mariana Machado Nascimento, é preciso aguardar os laudos sobre a dinâmica do acidente para que seja avaliado se o condutor cometeu infração penal e qual imputação atribuída à conduta dele.

"Considerando que a precisa definição do modo de ocorrência do sinistro depende de exame técnico especializado, tais como ponto de impacto, trajetórias, posições finais, possíveis vestígios materiais e demais circunstâncias relevantes ao esclarecimento do evento, tem-se como imprescindível a continuidade das diligências investigativas em sede de inquérito policial, para justa e cabal apuração dos fatos e verificação de eventual infração penal, sua autoria e materialidade", consta no documento.

Ainda não há informações sobre o velório da vítima.